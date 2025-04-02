Об основных новостях 2 апреля, – ситуацию на поле боя, в тылу, внутренней политике и на международной арене, рассказывает 24 Канал.
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Вражеский дрон атаковал машины, припаркованные возле дома в прифронтовой общине Запорожской области.
Погиб 45-летний мужчина. Еще два человека – 44-летний мужчина и 39-летняя женщина – получили ранения.
"Хлопок" в России
В ночь на 2 апреля БПЛА атаковали Таганрог, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Сейчас известно пожар в жилом доме из-за падения обломков БпЛА, на одном из взрывов виднеются искры (возможно, линия электропередач).
По данным телеграмм-каналов, взрывы слышали также в Ростове и Курске.
Атака "Шахедов" на Харьков: каковы последствия
В Харькове ночью 2 апреля прогремела серия взрывов, город в очередной раз массированно атаковали российские беспилотники.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пожаре в Холодногорском районе и призвал жителей быть осторожными и находиться в укрытиях.
В результате ударов БпЛА типа "Шахед" произошло попадание в частный дом. Также вспыхнули несколько зданий.
В результате вражеской атаки в Харькове пострадали 8 человек. По данным областной прокуратуры, это 4 женщины, мужчина, девочка 16 лет, несколькомесячный младенец и мальчик 7 лет.
Где продвинулись россияне
Российские войска продвинулись возле села Серебряное в Покровском районе Донецкой области, по данным DeepState. Оккупанты продолжили наступательные действия на разных направлениях, в частности Северском, Краматорском, Торецком и Кураховском.
По данным Института изучения войны, россиянам также удалось продвинуться на северо-запад Белгородской области.