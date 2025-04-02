06:14, 2 квітня

У Харкові вночі 2 квітня прогриміла серія вибухів, місто вкотре масовано атакували російські безпілотники.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про пожежу в Холодногірському районі та закликав мешканців бути обережними й перебувати в укриттях.

Внаслідок ударів БпЛА типу "Шахед" сталося влучання в приватний будинок. Також спалахнули кілька будівель.

Унаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали 8 людей. За даними обласної прокуратури, це 4 жінки, чоловік, дівчинка 16 років, кількамісячне немовля та хлопчик 7 років.