Про основні новини 2 квітня, – ситуацію на полі бою, у тилу, внутрішній політиці й на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.

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06:16, 2 квітня

Ворожий дрон атакував автівки, припарковані біля будинку у прифронтовій громаді Запорізької області.

Загинув 45-річний чоловік. Ще двоє людей – 44-річний чоловік і 39-річна жінка – отримали поранення.

06:15, 2 квітня

"Бавовна" у Росії

У ніч проти 2 квітня БПЛА атакували Таганрог, в місті ввели режим надзвичайної ситуації.

Наразі відомо пожежу в житловому будинку через падіння уламків БпЛА, на одному з вибухів видніються іскри (можливо, лінія електропередач).

За даними телеграм-каналів, вибухи чули також у Ростові і Курську.

06:14, 2 квітня

Атака "Шахедів" на Харків: які наслідки

У Харкові вночі 2 квітня прогриміла серія вибухів, місто вкотре масовано атакували російські безпілотники.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про пожежу в Холодногірському районі та закликав мешканців бути обережними й перебувати в укриттях.

Внаслідок ударів БпЛА типу "Шахед" сталося влучання в приватний будинок. Також спалахнули кілька будівель.

Унаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали 8 людей. За даними обласної прокуратури, це 4 жінки, чоловік, дівчинка 16 років, кількамісячне немовля та хлопчик 7 років.

06:10, 2 квітня

Де просунулися росіяни

Російські війська просунулися біля села Срібне в Покровському районі Донецької області, за даними DeepState. Окупанти продовжили наступальні дії на різних напрямках, зокрема Сіверському, Краматорському, Торецькому і Курахівському.

За даними Інституту вивчення війни, росіянам також вдалося просунутися на північний захід Бєлгородської області.