В частности, в ночь на 13 октября враг применил против Украины почти 70 "Шахедов" и несколько ракет различного типа.

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Ни один народ не должен оставаться с этой бедой наедине

По словам главы государства, только за последнюю неделю россияне применили против Украины около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов различных типов.

Зеленский подчеркнул, что "ни один народ не должен проходить такие испытания в одиночку". Он отметил, что у союзников есть возможность обеспечить нашу страну необходимым количеством систем ПВО, принять решение о дальнобойности и гарантировать своевременную поставку вооружения военным на фронт.

Надо не упустить время – надо дать необходимый сигнал решимости,

– подчеркнул президент.

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Напомним, что в Украине анонсировали серийное производство истребителей "Шахедов".