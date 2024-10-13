Зокрема, у ніч проти 13 жовтня ворог застосував проти України майже 70 "Шахедів" і кілька ракет різного типу.

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Жоден народ не має залишатися із цією бідою насамоті

За словами глави держави, лише за останній тиждень росіяни застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.

Зеленський підкреслив, що "жоден народ не має проходити такі випробування наодинці". Він зазначив, що в союзників є можливість забезпечити нашу країну необхідною кількість систем ППО, ухвалити рішення про далекобійність та гарантувати вчасне постачання озброєння військовим на фронт.

Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості,

– наголосив президент.

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Нагадаємо, що в Україні анонсували серійне виробництво винищувачів "Шахедів".