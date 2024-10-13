У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли, скільки ворожих цілей знищено.

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Скільки ворожих цілей знищили

У ніч на 13 жовтня 2024 року Росія задала удару по Полтавщині та Одещині 2 балістичними ракетами Іскандер-М з Курської області, що в Росії та ТОТ Криму. Також ворог вдарив 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині з повітряного простору Курської області.

Цієї ночі російські окупанти атакували 68-ма ударними БпЛА. У Повітряних силах вказали, що районами пусків дронів були Курськ і Орел, що в Росії.

Зазначається, що до відбиття нападу ворожих цілей залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській і Черкаській областях,

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних силах додали, що 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Наразі інформація уточнюється.

Станом на 8:51 ще один БпЛА – в повітрі. Зазначається, що бойова робота триває.



31 "Шахед" збили під час нічної атаки ворога / Інфографіка Повітряних сил