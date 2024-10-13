Відомо, що по "Шахедах" працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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На Черкащині та Житомирщині працює ППО

В Черкаській області повітряну тривогу оголосили ще ввечері 12 жовтня о 20:33. В Повітряних силах о 5:09 13 жовтня повідомили про рух БпЛА з Черкащини курсом на Київщину.

Через годину у місцевих телеграм-каналах писали про звуки вибухів в регіоні. Там вказали, що "всі вибухи, які ви можете чути зараз, – робота ППО по БпЛА ворога".

Гучно було і в Житомирській області. Зазначимо, що о 5:18 в регіоні оголосили повітряну тривогу. О 5:21 Повітряні сили повідомляли про БпЛА на межі Вінниччини та Житомирщини курсом на захід. Вже о 6:11 місцеві телеграм-канали вказували, що в області працюють сили ППО.

Станом на 6:21 на Черкащині було оголошено відбій повітряної тривоги, а на Житомирщині вона все ще триває. Зауважимо, що в Черкаській області тривога тривала понад 9 годин.