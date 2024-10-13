Известно, что по “Шахедам” работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

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В Черкасской и Житомирской областях работает ППО

В Черкасской области воздушную тревогу объявили еще вечером 12 октября в 20:33. В Воздушных силах в 5:09 13 октября в 5:09 13 октября сообщили о движении БпЛА из Черкасской области курсом на Киевщину.

Через час в местных телеграмм-каналах писали о звуках взрывов в регионе. Там указали, что "все взрывы, которые вы можете слышать сейчас, – работа ПВО по БпЛА врага".

Громко было и в Житомирской области. Отметим, что в 5:18 в регионе объявили воздушную тревогу. В 5:21 Воздушные силы сообщили о БПЛА на границе Винницкой и Житомирской областей курсом на запад. Уже в 6:11 местные телеграмм-каналы указывали, что в области работают силы ПВО.

По состоянию на 6:21 в Черкасской области было объявлено отбой воздушной тревоги, а на Житомирщине она все еще продолжается. Заметим, что в Черкасской области тревога продолжалась более 9 часов.