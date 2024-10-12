Так, українська майстерня "Дикі Шершні", яка вже прославилася своїми дронами-камікадзе, у дописі в соцмережі повідомила про початок виробництва нового озброєння проти "Шахедів".

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"Шершні" протягом останніх 3 місяців виготовили та передали Силам оборони 1000 зенітних дронів, якими було збито понад 200 ворожих повітряних цілей.

Далі більше – ми готуємось до серійного виробництва винищувачів "Шахедів",

– наголосили у майстерні, не вдаючись у подробиці щодо проєкту.

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Як зазначають у Defense Express, зенітні FPV-дрони справді можуть бути кращими за традиційні зенітні ракети. Передусім дрони в рази дешевші. Наразі зенітний FPV-дрон є простим, мобільним, дешевим і ефективним рішенням проти таких цілей у повітрі, як БпЛА.

Відомо, що у майстерні "Дикі Шершні" останнім часом працювали над збільшенням швидкості своїх FPV-дронів. Йдеться щонайменше про 325 кілометрів за годину.

Нагадаємо, що у Росії повідомили про поставку на фронт нової партії наземних роботизованих платформ "Кур’єр".