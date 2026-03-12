Укр Рус
Новости Украины "Шахеды" бьют по Украине, угроза – уже в части областей: где сейчас российские БпЛА
12 марта, 19:17
2

"Шахеды" бьют по Украине, угроза – уже в части областей: где сейчас российские БпЛА

Маргарита Волошина

Российские ударные беспилотники начали атаку на Украину вечером в четверг, 12 марта. Вследствие этого в части областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, поскольку это может уберечь жизни и облегчить работу силам ПВО.

Куда летят БпЛА сейчас?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

 

19:43, 12 марта

Днепропетровская область: БпЛА в направлении Кривого Рога/Софиевки.

18:39, 12 марта

БпЛА курсом на Сумы.

18:14, 12 марта

Группа БпЛА в направлении Новгород-Северского (Черниговская область).

17:55, 12 марта

Новые группы БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.