"Шахеды" бьют по Украине, угроза – уже в части областей: где сейчас российские БпЛА

Российские ударные беспилотники начали атаку на Украину вечером в четверг, 12 марта. Вследствие этого в части областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, поскольку это может уберечь жизни и облегчить работу силам ПВО.

Куда летят БпЛА сейчас?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте