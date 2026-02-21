Россия бьет "Шахедами" по Украине, в части областей – тревога: куда летят дроны сейчас

В ночь на воскресенье, 22 февраля, россияне запустили по Украине ударные беспилотники со своей территории. Из-за угрозы удара в некоторых регионах объявили воздушную тревогу.

Где сейчас летят дроны?

В каком направлении движутся "Шахеды": смотрите на карте

Заметим, по предварительной информации мониторинговых каналов, произошло перебазирование не менее 3 бортов Ту-95МС и 1 борта Ту-160 в Западный регион, то есть на аэродромы "Оленья" и "Энгельс", что может свидетельствовать о возможной массированной атаке.