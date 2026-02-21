Россия бьет "Шахедами" по Украине, в части областей – тревога: куда летят дроны сейчас
В ночь на воскресенье, 22 февраля, россияне запустили по Украине ударные беспилотники со своей территории. Из-за угрозы удара в некоторых регионах объявили воздушную тревогу.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Где сейчас летят дроны?
В каком направлении движутся "Шахеды": смотрите на карте
Заметим, по предварительной информации мониторинговых каналов, произошло перебазирование не менее 3 бортов Ту-95МС и 1 борта Ту-160 в Западный регион, то есть на аэродромы "Оленья" и "Энгельс", что может свидетельствовать о возможной массированной атаке.
БпЛА из Белгородской области России на север Харьковщины! БпЛА на Запорожье с юга. БпЛА на Харьков с севера! БпЛА на Чугуев с севера. БпЛА на Чернигов с востока!
