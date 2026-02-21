Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия бьет "Шахедами" по Украине, в части областей – тревога: куда летят дроны сейчас
21 февраля, 19:08
5

Россия бьет "Шахедами" по Украине, в части областей – тревога: куда летят дроны сейчас

Маргарита Волошина

В ночь на воскресенье, 22 февраля, россияне запустили по Украине ударные беспилотники со своей территории. Из-за угрозы удара в некоторых регионах объявили воздушную тревогу.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Где сейчас летят дроны?

В каком направлении движутся "Шахеды": смотрите на карте

Заметим, по предварительной информации мониторинговых каналов, произошло перебазирование не менее 3 бортов Ту-95МС и 1 борта Ту-160 в Западный регион, то есть на аэродромы "Оленья" и "Энгельс", что может свидетельствовать о возможной массированной атаке.

 

19:24, 21 февраля

  • БпЛА на севере Сумщины курсом на Ямполь.
  • БпЛА на юге Сумщины курсом на Славгород.
  • БпЛА на севере Донетчины курсом на Краматорск, Доброполье.
18:44, 21 февраля

БпЛА из Белгородской области России на север Харьковщины!

18:41, 21 февраля

  • БпЛА на севере, востоке Сумщины курсом на Глухов, Краснополье.
  • БпЛА в центре, на севере, востоке Харьковщины курсом на Балаклею, Шевченково, Старый Салтов.
  • БпЛА на севере Донецкой области курсом на Краматорск.
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Межевую, Петропавловку.
  • БпЛА южнее Запорожья.
18:19, 21 февраля

БпЛА на Запорожье с юга.

18:18, 21 февраля

БпЛА на Харьков с севера!

18:06, 21 февраля

БпЛА на Чугуев с севера.

17:52, 21 февраля

БпЛА на Чернигов с востока!