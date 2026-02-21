В частности, был поврежден один из лицеев города. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил 24 Каналу, что это памятник архитектуры.
"То есть враг атаковал именно исторический центр Одессы, в частности. Пытался найти что-то непонятное для нас. Очевидно, враг пытается давить на людей, физически угрожать. К сожалению, есть повреждения многих автомобилей. Кто-то даже потерял дома. Эта древняя застройка. Разрушения такие, что вызывают пожары", – сказал он.
Разрушения произошли, в частности, на втором этаже юридического лицея. К счастью, в этом образовательном учреждении никто не пострадал. Охранник пошел в укрытие, это сохранило ему жизнь.
В общем есть двое пострадавших. Один человек сейчас находится в медицинском учреждении. Одному – была оказана медицинская помощь на месте. Коммунальщики работали всю ночь.
Как враг запускает дроны?
Сергей Братчук рассказал, что несколько дней Россия демонстрирует широкий фронт атак по Одессе и по району. Соответственно это делается для того, чтобы усложнить работу средств и сил противовоздушной обороны.
Что касается этой вражеской атаки, она снова была растянута. То есть мы фиксировали, что враг запускает "Шахеды" с южных территорий. Вероятнее всего, это был Крым, как всегда. В несколько волн эти "Шахеды" заходили. Было растянуто широким фронтом,
– пояснил спикер.
Очень активно работали наши средства противовоздушной обороны. Процент сбития достаточно высокий. Есть сбития, которые происходят в первом эшелоне, непосредственно над морем. К сожалению, кое-что все-таки пролетает. Требуется усовершенствование украинской системы ПВО.
Очевидно, что сейчас одна из изюминок этой тактики – не только широкий фронт, но и низкие высоты. То есть враг целенаправленно пытается залетать в город и разрушать именно жилую застройку,
– подчеркнул Братчук.
Что известно об атаке на Одессу ночью 21 февраля?
Ночью 21 февраля российская армия ударила по Одессе беспилотниками. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что враг атаковал гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона. Пострадало не менее 5 частных жилых домов, четырехквартирный дом, несколько гаражей и легковые авто. Повреждения получили склады энергетической компании. Было частично разрушено учебное заведение – лицей. В результате вражеского обстрела пострадали два человека.
В ДТЭК заявили, что в Одесской области россияне снова ударили по энергетическому объекту. Там значительные разрушения. Ремонт потребует длительного времени. Сейчас энергетики ДТЭК работают на месте обстрела и разбирают завалы.
Из-за обстрелов временно без света остаются жители Хаджибейского и Киевского районов Одессы. Также в Одессе и некоторых районных центрах – экстренные отключения вне графика.