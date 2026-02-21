В частности, был поврежден один из лицеев города. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил 24 Каналу, что это памятник архитектуры.

"То есть враг атаковал именно исторический центр Одессы, в частности. Пытался найти что-то непонятное для нас. Очевидно, враг пытается давить на людей, физически угрожать. К сожалению, есть повреждения многих автомобилей. Кто-то даже потерял дома. Эта древняя застройка. Разрушения такие, что вызывают пожары", – сказал он.

Разрушения произошли, в частности, на втором этаже юридического лицея. К счастью, в этом образовательном учреждении никто не пострадал. Охранник пошел в укрытие, это сохранило ему жизнь.

В общем есть двое пострадавших. Один человек сейчас находится в медицинском учреждении. Одному – была оказана медицинская помощь на месте. Коммунальщики работали всю ночь.

Как враг запускает дроны?

Сергей Братчук рассказал, что несколько дней Россия демонстрирует широкий фронт атак по Одессе и по району. Соответственно это делается для того, чтобы усложнить работу средств и сил противовоздушной обороны.

Что касается этой вражеской атаки, она снова была растянута. То есть мы фиксировали, что враг запускает "Шахеды" с южных территорий. Вероятнее всего, это был Крым, как всегда. В несколько волн эти "Шахеды" заходили. Было растянуто широким фронтом,

– пояснил спикер.

Очень активно работали наши средства противовоздушной обороны. Процент сбития достаточно высокий. Есть сбития, которые происходят в первом эшелоне, непосредственно над морем. К сожалению, кое-что все-таки пролетает. Требуется усовершенствование украинской системы ПВО.

Очевидно, что сейчас одна из изюминок этой тактики – не только широкий фронт, но и низкие высоты. То есть враг целенаправленно пытается залетать в город и разрушать именно жилую застройку,

– подчеркнул Братчук.

Что известно об атаке на Одессу ночью 21 февраля?