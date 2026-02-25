Укр Рус
25 февраля, 23:28
2

"Шахеды" атакуют Украину, в части областей – тревога: куда летят вражеские БпЛА

Маргарита Волошина

Россия в ночь на 26 февраля запустила по территории Украины ударные беспилотники. В некоторых областях объявили воздушную тревогу в связи с угрозой удара.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Где сейчас "Шахеды?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

23:00, 25 февраля

Вражеские БпЛА на востоке Сумщины, курс западный.

22:55, 25 февраля

БпЛА на Полтавщине в районе населенного пункта Диканька, курс западный (Миргород).

22:08, 25 февраля

БпЛА на Запорожье! В укрытие!

21:55, 25 февраля

БпЛА в направлении Харькова с юго-востока.

21:53, 25 февраля

БпЛА на севере Черниговщины, курс – юго-западный.