"Шахеды" атакуют Украину, в части областей – тревога: куда летят вражеские БпЛА
Россия в ночь на 26 февраля запустила по территории Украины ударные беспилотники. В некоторых областях объявили воздушную тревогу в связи с угрозой удара.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также Сбивает каждый третий дрон: Игнат назвал эффективное украинское оружие против "Шахедов"
Где сейчас "Шахеды?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Вражеские БпЛА на востоке Сумщины, курс западный. БпЛА на Полтавщине в районе населенного пункта Диканька, курс западный (Миргород). БпЛА на Запорожье! В укрытие! БпЛА в направлении Харькова с юго-востока. БпЛА на севере Черниговщины, курс – юго-западный.
Вражеские БпЛА на востоке Сумщины, курс западный.
БпЛА на Полтавщине в районе населенного пункта Диканька, курс западный (Миргород).
БпЛА на Запорожье! В укрытие!
БпЛА в направлении Харькова с юго-востока.
БпЛА на севере Черниговщины, курс – юго-западный.