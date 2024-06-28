Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара
28 июня 2024, 23:08Читати новину українською
Поздно вечером 28 июня оккупанты в очередной раз запустили на Украину дроны-камикадзе. В части области объявлена тревога.
Воздушные силы предупредили о "Шахеды" около 22:00. Что уже известно об этой атаке агрессора, передает 24 Канал.
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БПЛА в направлении Кривого Рога. БПЛА в восточной части Херсонщины, курс северный. Одесская область – ракетная опасность. Запорожская область – угроза ударных БПЛА.
22:54, 28 июня
22:30, 28 июня
22:18, 28 июня
22:01, 28 июня
БПЛА в направлении Кривого Рога.
БПЛА в восточной части Херсонщины, курс северный.
Одесская область – ракетная опасность.
Запорожская область – угроза ударных БПЛА.