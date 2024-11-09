08:06, 9 ноября

В результате российского обстрела повреждено дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения.

Кроме того, разрушена одна автозаправка, которая не работает. Также немного повреждена другая. В близлежащем отеле выбито несколько окон. Незначительные повреждения получил и расположенный на перекрестке строительный гипермаркет.

В ОВА сообщили, что россияне ударили управляемой ракетой "Гром-Е1".