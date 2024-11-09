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Последствия ночной атаки
Россия ночью выпустила по Украине 51 беспилотник, эпицентр удара – Одесская область, сообщают Воздушные силы.
По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 32-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. 18 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины.
Ночью в Харькове прилетело в одну из самых загруженных городских трасс, –Терехов.
В результате российского обстрела повреждено дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения.
Кроме того, разрушена одна автозаправка, которая не работает. Также немного повреждена другая. В близлежащем отеле выбито несколько окон. Незначительные повреждения получил и расположенный на перекрестке строительный гипермаркет.
В ОВА сообщили, что россияне ударили управляемой ракетой "Гром-Е1".
В ночь на 9 ноября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа, сообщил глава ОВА Виталий Ким.
Силами и средствами ПВО уничтожен один БпЛА типа "Шахед".
В Черкасской области ночью было уничтожено три "Шахеды", пишет глава ОВА Игорь Табунец.
Обращений в экстренные службы о пострадавших или повреждения имущества нет.
Ночью в Днепропетровской области работала ПВО, пишет глава ОВА Сергей Лысак.
Отмечается, что также российская армия ударила из РСЗО "Град" по Никополю.
"Пострадал 50-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести Разрушенное промышленное предприятие", – указывает Лысак.
На Синельниковщине из-за вражеской атаки произошел пожар. Повреждена инфраструктура. Погибших и пострадавших нет.
По данным аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись возле Максимовки, Мясожаровки, Дальнего, Селидово, Петровки, Богоявленки и Победы.
Ночью в городе Алексин, что в Тульской области раздавались взрывы, под удар мог попасть местный химический комбинат. Также БпЛА могли атаковать Алексинский опытный механический завод.
Среди прочего химкомбинат производит боеприпасы, полимеры, лакокрасочные материалы и композиционные материалы для военно-промышленного комплекса России.