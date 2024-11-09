07:30, 9 листопада

Вночі в Дніпропетровській області працювала ППО, пише глава ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що також російська армія вдарила з РСЗВ "Град" по Нікополю.

"Постраждав 50-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості Понівечене промислове підприємство", – вказує Лисак.

На Синельниківщині через ворожу атаку сталася пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Загиблих і постраждалих немає.