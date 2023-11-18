Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

Обратите внимание В районе Староконстантинова в Хмельницкой области прогремели взрывы: работает ПВО

Где работает ПВО

В Киевской ОВА сообщили, что в украинской столице работает ПВО. Впоследствии эту информацию подтвердил и Андрей Ермак – глава Офиса Президента. Он напомнил людям, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу ПВО и публиковать это в соцсетях.

Не снимайте работу ПВО, которая работает по шахедам, и не отправляйте ничего в разные каналы,

– отметил Ермак.

Кроме того, предупредили о работе ПВО в Киевской и Черниговской областях. Там объявлена воздушная тревога.

Также в сети заявляли, что ПВО работает в Хмельницкой области. Взрывы слышали в районе Староконстантинова. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не было.

Важно! Доверять нужно только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.