Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

Зверніть увагу В районі Старокостянтинова на Хмельниччині пролунали вибухи: працює ППО

Де працює ППО

У Київській ОВА повідомили, що в українській столиці працює ППО. Згодом цю інформацію підтвердив й Андрій Єрмак – глава Офісу Президента. Він нагадав людям, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО й публікувати це у соцмережах.

Не знімайте роботу ППО, яка працює по шахедах, і не відправляйте нічого в різні канали,

– наголосив Єрмак.

Окрім того, попередили про роботу ППО у Київській та Чернігівській областях. Там оголошена повітряна тривога.

Також у мережі заявляли, що ППО працює на Хмельниччині. Вибухи чули у районі Старокостянтинова. Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі не було.

Важливо! Довіряти потрібно лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише дронами та ракетами, але й фейками.