Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, в домах повреждена крыша и остекление.

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Какие последствия атаки "Шахедов" в Одесской области

Ночью в Одессе слышали мощный взрыв. Утром Кипер сообщил, что область в очередной раз оказалась под атакой дронов-камикадзе. К сожалению, в результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Так, в Одесском районе в результате падения БпЛА повреждена крыша и остекление жилого дома, забор и три рядом припаркованных грузовика.

В Раздельнянском районе несколько беспилотников упали на открытую территорию без последующего возгорания.

К счастью, погибших или пострадавших в результате ночной атаки нет.

В общем, во время атаки 29 сентября оккупанты запустили по территории Украины 20 БПЛА. Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 15 дронов-камикадзе типа "Шахед". Еще 5 беспилотников было локально потеряно.