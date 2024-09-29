Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА в своем телеграм-канале. Виталий Ким также сказал, есть ли пострадавшие в результате атаки "Шахедами".

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Атака "Шахедами" на Николаевщину сегодня

Чиновник отметил, что в ночь на 29 сентября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 4 БПЛА типа "Shahed 131/136".

В результате ночной вражеской атаки ударными дронами типа "Shahed-131/136" в Шевченковской громаде повреждено учебное заведение. Произошел пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Более подробная информация уточняется. Пострадавших нет,

– рассказал Виталий Ким.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.

Председатель Николаевской ОВА также сообщил, что 28 сентября в 11:02 и 12:55 агрессор атаковал Куцурубскую общину дронами типа FPV. В результате одного из обстрелов в селе Дмитровка поврежден жилой дом.

Телесные повреждения получили двое жителей – супруги пенсионеров. Пострадавших госпитализировали. Сейчас их состояние стабильное. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь.