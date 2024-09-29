Про це повідомив голова Миколаївської ОВА у своєму телеграм-каналі. Віталій Кім також сказав, чи є постраждалі внаслідок атаки "Шахедами".
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Атака "Шахедами" на Миколаївщину сьогодні
Посадовець зазначив, що в ніч на 29 вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 БпЛА типу "Shahed 131/136".
Внаслідок нічної ворожої атаки ударними дронами типу "Shahed-131/136" в Шевченківській громаді пошкоджено заклад освіти. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Більш детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає,
– розповів Віталій Кім.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.
Голова Миколаївської ОВА також повідомив, що 28 вересня об 11:02 та 12:55 агресор атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджений житловий будинок.
Тілесних ушкоджень зазнали двоє мешканців, – подружжя пенсіонерів. Постраждалих госпіталізували. Наразі їхній стан стабільний. Надається вся необхідна медична допомога.