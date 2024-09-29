Во время этой атаки агрессор выпустил более 20 "Шахедов". Сколько уничтожили защитники неба, сообщили Воздушные силы.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Сколько "Шахедов" сбили 29 сентября

Ночью 29 сентября враг выпустил по Украине 22 ударных БпЛА типа "Shahed". Районы пусков: Ейск, Курск – Россия, Чауда – оккупированный Крым.

В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 15 ударных БПЛА в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. В результате противодействия РЭБ еще 5 вражеских беспилотников локально потеряно, предварительно, без последствий,

– заявили Воздушные силы.

Сколько "Шахедов" сбили 29 сентября / Инфографика Воздушных сил

Виталий Ким сообщил, что на Николаевщине сбили 4 "Шахеда". По данным Сумской ОВА, в области уничтожили 6 вражеских дронов.