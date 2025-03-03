Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Армия TV".

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"Гепард" – на первом, втором и третьем месте в борьбе против дронов

Эту установку характеризуют как мощное и мобильное, а главное эффективное оружие. Gepard может захватывать и уничтожать беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, разведывательные дроны.

Он дает плотность огня в 1100 выстрелов в минуту. Но то, насколько быстро отработают по цели, зависит от ее параметров. Следует учесть скорость цели, высоту, курс, траекторию полета.

Были случаи, когда Gepard сбивал дрон с двух-трех выстрелов. Однажды, чтобы сбить БПЛА на дальности 3 километра, потратили 11 выстрелов.

Для меня "Гепард" – это возможность стать на защиту моей страны, возможность защитить мирных граждан, защитить объекты критической инфраструктуры. Это система, которая позволяет по своим ТТХ бороться успешно с БПЛА противника, с крылатыми ракетами, с "Шахедами",

– сказал один из военных.

Когда бойцы ПВО впервые использовали "Гепард", то были в восторге. Сейчас уничтожили уже 8 "Шахедов".