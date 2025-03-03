Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Украине в случае прекращения поддержки США будет трудно найти замену, в частности ракетам к системам Patriot. Однако наша страна может рассчитывать на поддержку европейских партнеров.

Важно Может ли Европа обеспечить Украину аналогами ПВО Patriot

Есть определенные технологические решения

Мусиенко отметил, что есть простая математика. Например, планы США по производству ракет к системам Patriot на 2025 год составляют от 550 до 650 единиц. В то же время их европейский аналог – ракеты к французско-итальянской системе SAMP/T, способной сбивать баллистические ракеты, планируется производить в количестве около 50 – 60 ракет в год. Разница – поразительная.

Даже если представить самый пессимистический сценарий с точки зрения позиции США, Европа сможет покупать американское оружие для Украины в условиях финансирования и наличия средств,

– пояснил он.

Кроме того, по его словам, происходит наращивание производства, инвестиции вложены и соответственно они должны окупиться.

Относительно перехватчиков крылатых ракет к системам ПВО IRIS-T SLS и IRIS-T SLM, а также систем NASAMS, то есть надежда, что США не будут блокировать возможность закупать ракеты, в частности, к норвежской системе. Потому что, как отметил он, американские ракеты могут использоваться в системах NASAMS.

Спутниковая система Starlink также выполняет важную роль в использовании беспилотников, для обеспечения связи. При этом Украина совместно с партнерами не стоит на месте.

Уже есть определенные технологические решения, которые рассматриваются на случай "а что если". Очень бы не хотелось, чтобы это произошло, но на такой случай есть определенные ответы. Об этом говорил также министр обороны Украины Рустем Умеров,

– подчеркнул военнослужащий.

Обмен разведданными, по его мнению, является также важной поддержкой со стороны США, которые имеют соответствующие способности и возможности, которые отсутствуют у Украины. В частности, по проведению спутниковой разведки по установлению логистического передвижения врага, его расположения, перебазирования его складов и тому подобное.

В этом плане нужно работать с европейскими партнерами, чтобы они могли этот компонент в случае чего заменить.

В то же время общаясь с подразделениями, которые занимаются использованием беспилотников, можно сказать, что на сегодня уже есть перспективные наработки как украинские, так и совместные с нашими европейскими партнерами, дающие ответы на многие вопросы о которых раньше даже и не представлялось с точки зрения наших возможностей и возможностей,

– отметил Александр Мусиенко.

Если предположить, что США в полном объеме остановят оказание помощи, это, по его словам, конечно скажется на украинских силах не в лучшую сторону. Поэтому и сейчас идет поиск решений, которые позволят продолжать хотя бы на том же уровне сопротивляться российской агрессии.

Обратите внимание! Дональд Трамп после ссоры с Владимиром Зеленским в Белом доме, 3 марта может провести встречу госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Гегсетом относительно возможного приостановления или отмены военной помощи Украине, в частности, окончательные поставки боеприпасов и оборудования, которые были разрешены и оплачены администрацией Байдена.

Германия очень важна

Также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о немедленном разблокировании дополнительной помощи Украине в размере 3 миллиарда евро. Часть этих средств может пойти на закупку систем ПВО для их дальнейшей передачи Киеву.

Германия очень важна в смысле помощи Украине в случае возможного уменьшения поддержки Украины. Именно в этой стране Соединенные Штаты планировали увеличить производство ракет к системам Patriot,

– отметил военнослужащий.

Поэтому, по мнению Мусиенко, если Германия выделит эти средства, это даст возможность Украине получить очень важные ракеты-перехватчики, в частности, к системам Patriot.