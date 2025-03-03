Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Україні у разі припинення підтримки США буде важко знайти заміну, зокрема ракетам до систем Patriot. Однак наша країна може розраховувати на підтримку європейських партнерів.

Важливо Чи може Європа забезпечити Україну аналогами ППО Patriot

Маємо певні технологічні рішення

Мусієнко зазначив, що є проста математика. Наприклад, плани США з виробництва ракет до систем Patriot на 2025 рік складають від 550 до 650 одиниць. Водночас їх європейський аналог – ракети до французько-італійської системи SAMP/T, здатної збивати балістичні ракети, планується виробляти у кількості близько 50 – 60 ракет на рік. Різниця є разючою.

Навіть якщо уявити найпесимістичніший сценарій з погляду на позицію США, Європа зможе купувати американську зброю для України за умов фінансування і наявності коштів,

– пояснив він.

Крім того, за його словами, відбувається нарощування виробництва, інвестиції вкладені і відповідно вони мають окупитися.

Щодо перехоплювачів крилатих ракет до систем ППО IRIS-T SLS та IRIS-T SLM, а також систем NASAMS, то є сподівання, що США не будуть блокувати можливість закуповувати ракети, зокрема, до норвезької системи. Тому що, як зазначив він, американські ракети можуть використовуватись у системах NASAMS.

Супутникова система Starlink також виконує важливу роль у застосуванні безпілотників, для забезпечення зв'язку. Однак Україна спільно з партнерами не стоїть на місці.

Вже є певні технологічні рішення, які розглядаються на випадок "а що якщо". Дуже б не хотілось, щоб це сталося, але на такий випадок маємо певні відповіді. Про це говорив також міністр оборони України Рустем Умєров,

– підкреслив військовослужбовець.

Обмін розвідданими, на його думку, є також важливою підтримкою з боку США, які мають відповідні спроможності і можливості, які відсутні в України. Зокрема, з проведення супутникової розвідки щодо встановлення логістичного пересування ворога, його розташування, перебазування його складів тощо.

В цьому плані потрібно працювати з європейськими партнерами, щоб вони могли цей компонент у випадку чого замінити.

Водночас спілкуючись з підрозділами, які займаються використанням безпілотників, можна сказати, що на сьогодні уже є перспективні напрацювання як українські, так і спільні з нашими європейськими партнерами, що дають відповіді на багато питань про які раніше навіть і не уявлялося з погляду наших спроможностей і можливостей,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Якщо припустити, що США у повному обсязі зупинять надання допомоги, це, за його словами, звичайно позначиться на українських силах не на краще. Тому і зараз йде пошук рішень, які дозволять продовжувати бодай на тому ж рівні чинити опір російській агресії.

Зверніть увагу! Дональд Трамп після сварки з Володимиром Зеленським у Білому домі, 3 березня може провести зустріч держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом щодо можливого призупинення або скасування військової допомоги Україні, зокрема, остаточне постачання боєприпасів і обладнання, які були дозволені і оплачені адміністрацією Байдена.

Німеччина дуже важлива

Також міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про негайне розблокування додаткової допомоги Україні у розмірі 3 мільярди євро. Частина цих коштів може піти на закупівлю систем ППО для їх подальшої передачі Києву.

Німеччина дуже важлива у сенсі допомоги Україні у разі можливого зменшення підтримки України. Саме в цій країні Сполучені Штати планували збільшити виробництво ракет до систем Patriot,

– відзначив військовослужбовець.

Тому, на думку Мусієнка, якщо Німеччина виділить ці кошти, це дасть можливість Україні отримати дуже важливі ракети-перехоплювачі, зокрема, до систем Patriot.