В ночь на 24 июля 2025 года оккупанты нанесли удар по железной дороге вокруг портов Одесской области, вероятно, чтобы заблокировать доставку грузов к морскому транспорту. Это вписывается в общую стратегию врага: бить по железной дороге, особенно в приграничных и прифронтовых районах, чтобы полностью парализовать перевозки – не только военные, но и гражданские, передает 24 Канал.

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Как защитить железную дорогу Украины от "Шахедов" и ракет?

В такой ситуации возникает вопрос: как лучше защищать железную дорогу от "Шахедов" и других дронов?

По мнению Defense Express, самый эффективный способ – увеличить количество систем ПВО, в частности дронов-перехватчиков, которые Украина может или изготовить сама, или получить от партнеров.

Идея копировать российские бронепоезда представляется малоэффективной: даже у самих россиян их всего несколько, и новых они не спешат строить новые.

Но можно обратить внимание на другое решение оккупантов – использование дистанционно управляемых железнодорожных дрезин, которые способны перевозить до 1 тонны груза. Это фактически наземные роботизированные платформы на рельсах.

Рашисты используют дистанционно управляемую дрезину для обеспечения собственной логистики в прифронтовой зоне / Фото из открытых источников

Такие беспилотные технологии уже разрабатывались на Западе еще до полномасштабной войны, и они могут стать особенно полезными сейчас, когда Россия пытается разрушить нашу железнодорожную логистику в прифронтовых регионах.