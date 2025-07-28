У ніч на 24 липня 2025 року окупанти вдарили по залізниці навколо портів Одещини, ймовірно, щоб заблокувати доставку вантажів до морського транспорту. Це вписується в загальну стратегію ворога: бити по залізниці, особливо в прикордонних та прифронтових районах, щоб повністю паралізувати перевезення – не лише військові, а й цивільні, передає 24 Канал.

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Як захистити залізницю України від "Шахедів" і ракет?

У такій ситуації постає питання: як краще захищати залізницю від "Шахедів" та інших дронів?

На думку Defense Express, найефективніший спосіб – збільшити кількість систем ППО, зокрема дронів-перехоплювачів, які Україна може або виготовити сама, або отримати від партнерів.

Ідея копіювати російські бронепоїзди видається малоефективною: навіть у самих росіян їх лише кілька, і нових вони не поспішають будувати нові.

Але можна звернути увагу на інше рішення окупантів – використання дистанційно керованих залізничних дрезин, які здатні перевозити до 1 тонни вантажу. Це фактично наземні роботизовані платформи на рейках.

Рашисти використовують дистанційно керовану дрезину для забезпечення власної логістики в прифронтовій зоні / Фото з відкритих джерел

Такі безпілотні технології вже розроблялися на Заході ще до повномасштабної війни, і вони можуть стати особливо корисними зараз, коли Росія намагається зруйнувати нашу залізничну логістику в прифронтових регіонах.