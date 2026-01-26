Было более 20 попаданий на 11 локациях: как ПВО отразила вражескую атаку 26 января

Ночью 26 января Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. К сожалению, не обошлось без прилетов.

В ночь на 26 января (с 18:00 25 января) противник атаковал 138 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.