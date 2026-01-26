Було понад 20 влучань на 11 локаціях: як ППО відбила ворожу атаку 26 січня
- Росія атакувала Україну 138 ударними дронами 26 січня.
- Сили ППО знешкодили 110 ворожих дронів, зафіксовано влучання 21 дрона на 11 локаціях.
Уночі 26 січня Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. На жаль, не минулося без прильотів.
Ще з вечора 25 січня противник почав запускати безпілотники по Україні. У багатьох областях досі лунає повітряна тривога. Про роботу по російських цілях розповіли у Повітряних силах.
Як відпрацювала ППО по дронах ворога?
Загалом ворог використав для атаки 138 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотників інших типів.
Станом на 08:00 Сили ППО знешкодили 110 ворожих дронів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на одній локації,
– йдеться у звіті військових.
Відомо, що окупанти усю ніч тероризували Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів у Шевченківському районі міста пошкоджено житло – попередньо це близько 10 будинків (багатоповерхові та приватні).
Також увечері 25 січня ворог завдав удар по Сумській громаді. Внаслідок влучання, виникла пожежа в одному із приватних домоволодінь, ще 5 житлових будинків – пошкоджено.
Які наслідки останніх атак Росії на Україну?
25 січня вранці та вдень під ударом росіян перебував Харків. Там пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, приватний будинок, автомобіль. Постраждала 80-річна жінка.
У ніч проти 24 січня ворог здійснив масовану атаку на Україну, використавши 396 засобів повітряного нападу. Тисячі багатоповерхівок у Києві залишилися знову без опалення, світла та води.
У Голосіївському районі столиці ворог пошкодив шоколадну фабрику "Рошен". Загинула 48-річна працівниця цеху.