Було понад 20 влучань на 11 локаціях: як ППО відбила ворожу атаку 26 січня

Уночі 26 січня Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. На жаль, не минулося без прильотів.

Ще з вечора 25 січня противник почав запускати безпілотники по Україні. У багатьох областях досі лунає повітряна тривога. Про роботу по російських цілях розповіли у Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО по дронах ворога?

Загалом ворог використав для атаки 138 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотників інших типів.

Станом на 08:00 Сили ППО знешкодили 110 ворожих дронів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на одній локації,

– йдеться у звіті військових.

Відомо, що окупанти усю ніч тероризували Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів у Шевченківському районі міста пошкоджено житло – попередньо це близько 10 будинків (багатоповерхові та приватні).

Також увечері 25 січня ворог завдав удар по Сумській громаді. Внаслідок влучання, виникла пожежа в одному із приватних домоволодінь, ще 5 житлових будинків – пошкоджено.

Які наслідки останніх атак Росії на Україну?