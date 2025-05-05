5 мая, 19:46
Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеской атаки
Российские войска вечером 5 мая запустили по Украине свои ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда летят "Шахеды"
Вражеский БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
19:31, 05 мая
Вражеский БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.