На Николаевщине "Шахед" попал по складу для зерна

Россия ночью 1 сентября в очередной раз запускала вражеские БпЛА по украинской территории. Так, под прицелом противника оказалась Николаевская область.

В частности, Россия направила "Шахед" по одному из районов Николаевской области. В результате таких действий врага в населенном пункте Лиманы возник пожар складского помещения для хранения зерна.

Смотрите также Во время массированного удара России 26 августа от сети отключались 4 блока АЭС

Последствия атаки врага на Николаевскую область

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил оперативную информацию о вражеских действиях на территории региона.

Так, этой ночью 1 сентября, враг направил БПЛА типа Shahed 131/136 по Галициновской громаде.

В результате, в селе Лиманы возник пожар складского помещения для хранения зерна, который был оперативно ликвидирован пожарными.

Виталий Ким сообщил, что пострадавших нет.