"Шахэды" снова терроризируют Украину: где есть угроза и уже прогремели взрывы

Россия 10 марта продолжила терроризировать Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы предупредили об опасности для некоторых областей.

Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, то позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит, где летят российские "Шахеды".

Где летят "Шахеды"?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте