"Шахэды" снова терроризируют Украину: где есть угроза и уже прогремели взрывы
Россия 10 марта продолжила терроризировать Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы предупредили об опасности для некоторых областей.
Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, то позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит, где летят российские "Шахеды".
Смотрите также Украина отправила экспертов по "Шахедам" в три страны Ближнего Востока и хочет взамен Patriot
Где летят "Шахеды"?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
В результате удара вражеского "Шахеда" по частному дому в Харькове возник масштабный пожар. Информация о пострадавших пока уточняется, сообщил мэр Терехов. Отбой угрозы применения баллистического вооружения. В Харькове прогремел взрыв. На границе Холодногорского и Шевченковского районов зафиксирован удар вражеским боевым дроном "Шахед". Детали уточняем, Угроза применения баллистического вооружения с востока! БпЛА на Чернигов с севера! БпЛА с Черного моря курсом на Одесскую область. БпЛА на Кривой Рог с юга. БпЛА из Брянской обл., рф на Черниговщину, курсом на Сновск. БпЛА на Харьков с севера!
– написал мэр Терехов.
В результате удара вражеского "Шахеда" по частному дому в Харькове возник масштабный пожар. Информация о пострадавших пока уточняется, сообщил мэр Терехов.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
В Харькове прогремел взрыв.
На границе Холодногорского и Шевченковского районов зафиксирован удар вражеским боевым дроном "Шахед". Детали уточняем,
Угроза применения баллистического вооружения с востока!
БпЛА на Чернигов с севера!
БпЛА с Черного моря курсом на Одесскую область.
БпЛА на Кривой Рог с юга.
БпЛА из Брянской обл., рф на Черниговщину, курсом на Сновск.
БпЛА на Харьков с севера!