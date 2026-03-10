Укр Рус
Новости Украины "Шахэды" снова терроризируют Украину: где есть угроза и уже прогремели взрывы
10 марта, 19:24
"Шахэды" снова терроризируют Украину: где есть угроза и уже прогремели взрывы

София Рожик

Россия 10 марта продолжила терроризировать Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы предупредили об опасности для некоторых областей.

Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, то позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит, где летят российские "Шахеды".

Где летят "Шахеды"?

Где летят "Шахеды"?

 

19:33, 10 марта

В результате удара вражеского "Шахеда" по частному дому в Харькове возник масштабный пожар. Информация о пострадавших пока уточняется, сообщил мэр Терехов.

19:32, 10 марта

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

19:18, 10 марта

В Харькове прогремел взрыв.

На границе Холодногорского и Шевченковского районов зафиксирован удар вражеским боевым дроном "Шахед". Детали уточняем,
– написал мэр Терехов.

19:17, 10 марта

Угроза применения баллистического вооружения с востока!

19:10, 10 марта

18:56, 10 марта

18:46, 10 марта

БпЛА на Чернигов с севера!

18:38, 10 марта

БпЛА с Черного моря курсом на Одесскую область.

18:34, 10 марта

БпЛА на Кривой Рог с юга.

18:33, 10 марта

БпЛА из Брянской обл., рф на Черниговщину, курсом на Сновск.

18:28, 10 марта

БпЛА на Харьков с севера!

18:12, 10 марта

  • БпЛА на востоке Сумщины курсом на Сумы, Ромны.
  • БпЛА на севере Харьковщины курсом на Золочев.
  • БпЛА на севере Запорожской области курсом на Запорожье.