Об атаке российских БпЛА сообщают Воздушные силы ВСУ. Где сейчас вражеские дроны и что уже известно об очередной атаке оккупантов – передает 24 Канал.
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Куда движутся вражеские БпЛА
Сейчас БПЛА фиксируют в районе Сум, курсом северным. И на Днепропетровщине в районе Павлограда, Зачепиловки, и еще несколько в районе Кривого Рога.
БпЛА в районе Сум, курсом на север.
Направления движения "Шахедов"
В ПС сообщили, что все беспилотники дальше продолжают движение в воздушном пространстве Днепропетровщины и Николаевщины.
Сумская область – угроза применения ударных БпЛА.
Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.
Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА.
Воздушные силы предупредили о БпЛА в Днепре.
Возможна работа ПВО. Находитесь в укрытиях,
– говорится в сообщении.
- БпЛА в Днепропетровской области. Курсом на север и восток.
- БпЛА на юге Николаевской области. Курсом на север.
- БпЛА на севере Херсонской области. Курсом на запад.
БпЛА на Днепропетровщине
Воздушные силы сообщили, что в Днепропетровской области зафиксировано движение БпЛА неопределенного типа.