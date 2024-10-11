Об атаке российских БпЛА сообщают Воздушные силы ВСУ. Где сейчас вражеские дроны и что уже известно об очередной атаке оккупантов – передает 24 Канал.

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Куда движутся вражеские БпЛА

23:54, 11 октября

Сейчас БПЛА фиксируют в районе Сум, курсом северным. И на Днепропетровщине в районе Павлограда, Зачепиловки, и еще несколько в районе Кривого Рога.

23:36, 11 октября

БпЛА в районе Сум, курсом на север.

23:35, 11 октября

Направления движения "Шахедов"

В ПС сообщили, что все беспилотники дальше продолжают движение в воздушном пространстве Днепропетровщины и Николаевщины.

23:35, 11 октября

Сумская область – угроза применения ударных БпЛА.

23:34, 11 октября

Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.

23:33, 11 октября

Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА.

23:32, 11 октября

Воздушные силы предупредили о БпЛА в Днепре.

Возможна работа ПВО. Находитесь в укрытиях,
– говорится в сообщении.

23:31, 11 октября

  • БпЛА в Днепропетровской области. Курсом на север и восток.
  • БпЛА на юге Николаевской области. Курсом на север.
  • БпЛА на севере Херсонской области. Курсом на запад.
23:27, 11 октября

БпЛА на Днепропетровщине

Воздушные силы сообщили, что в Днепропетровской области зафиксировано движение БпЛА неопределенного типа.