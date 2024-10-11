Российские войска продолжают регулярно обстреливать Сумы и область.24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь.

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В Сумах прогремел взрыв

По информации корреспондентов Суспильного, взрыв в Сумах слышали около 22:59. Воздушная тревога в Сумской области раздается с 21:36.

Перед взрывом в 22:55 Воздушные силы ВСУ также сообщили о пуске КАБа в направлении Сумщины.

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Местные власти пока не комментировали последствия взрыва, который слышали жители Сум.