Російські війська продовжують регулярно обстрілювати Суми та область. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя.

Читайте також Ранкові вибухи на Хмельниччині: в ОВА розкрили деталі

В Сумах прогримів вибух

За інформацією кореспондентів Суспільного, вибух в Сумах чули близько 22:59. Повітряна тривога в Сумській області лунає з 21:36.

Перед вибухом, о 22:55, Повітряні сили ЗСУ також повідомили про пуск КАБу в напрямку Сумщини.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Наразі місцева влада не коментувала наслідки вибуху, який чули жителі Сум.