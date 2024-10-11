Про атаку російських БпЛА повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Де зараз ворожі дрони та що вже відомо про чергову атаку окупантів – передає 24 Канал.
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Куди рухаються ворожі БпЛА
БпЛА в районі Сум, курсом на північ.
Напрямки руху "Шахедів"
В ПС повідомили, що всі безпілотники далі продовжують рух в повітряному просторі Дніпропетровщини та Миколаївщини.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Повітряні сили попередили про БпЛА в Дніпрі.
Можлива робота ППО. Перебувайте в укриттях,
– йдеться в повідомленні.
- БпЛА в Дніпропетровській області. Курсом на північ та схід.
- БпЛА на півдні Миколаївщини. Курсом на північ.
- БпЛА на півночі Херсонщини. Курсом на захід.
БпЛА на Дніпропетровщині
Повітряні сили повідомили, що в Дніпропетровській області зафіксовано рух БпЛА невизначеного типу.