Про атаку російських БпЛА повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Де зараз ворожі дрони та що вже відомо про чергову атаку окупантів – передає 24 Канал.

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Куди рухаються ворожі БпЛА

23:36, 11 жовтня БпЛА в районі Сум, курсом на північ.

23:35, 11 жовтня Напрямки руху "Шахедів" В ПС повідомили, що всі безпілотники далі продовжують рух в повітряному просторі Дніпропетровщини та Миколаївщини.

23:35, 11 жовтня Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.

23:34, 11 жовтня Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.

23:33, 11 жовтня Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА.

23:32, 11 жовтня Повітряні сили попередили про БпЛА в Дніпрі. Можлива робота ППО. Перебувайте в укриттях,

– йдеться в повідомленні.

23:31, 11 жовтня БпЛА в Дніпропетровській області. Курсом на північ та схід.

БпЛА на півдні Миколаївщини. Курсом на північ.

БпЛА на півночі Херсонщини. Курсом на захід.