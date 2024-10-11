Про атаку російських БпЛА повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Де зараз ворожі дрони та що вже відомо про чергову атаку окупантів – передає 24 Канал.

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Куди рухаються ворожі БпЛА

23:36, 11 жовтня

БпЛА в районі Сум, курсом на північ.

23:35, 11 жовтня

Напрямки руху "Шахедів"

В ПС повідомили, що всі безпілотники далі продовжують рух в повітряному просторі Дніпропетровщини та Миколаївщини.

23:35, 11 жовтня

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.

23:34, 11 жовтня

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.

23:33, 11 жовтня

Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА.

23:32, 11 жовтня

Повітряні сили попередили про БпЛА в Дніпрі.

Можлива робота ППО. Перебувайте в укриттях,
– йдеться в повідомленні.

23:31, 11 жовтня

  • БпЛА в Дніпропетровській області. Курсом на північ та схід.
  • БпЛА на півдні Миколаївщини. Курсом на північ.
  • БпЛА на півночі Херсонщини. Курсом на захід.
23:27, 11 жовтня

БпЛА на Дніпропетровщині

Повітряні сили повідомили, що в Дніпропетровській області зафіксовано рух БпЛА невизначеного типу.