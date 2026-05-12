12 мая, 02:40
"Перемирие" закончилось – в небе Украины летают "Шахеды": где сейчас тревога

Олесь Друкач

Российская армия запустила на украинские земли свои беспилотники ночью 12 мая. Это произошло сразу после окончания так называемого перемирия, которое по инициативе Путина объявил Трамп.

Если в вашем регионе объявили воздушную тревогу – немедленно направляйтесь в укрытие или другое безопасное место. 24 Канал будет рассказывать о движении вражеских целей благодаря сообщениям ВСУ и мониторов.

Где объявили воздушную тревогу и заметили вражеские цели?

02:54, 12 мая

БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.

02:44, 12 мая

Группа БпЛА курсом на Николаев.

Черниговщина: БпЛА в направлении Чернигова, Нежина, Мены, Борзны.

Сумская область: БпЛА курсом на Тростянец.

Харьковщина: БпЛА курсом на Богодухов, Барвенково, Шевченково.

02:25, 12 мая

Черниговщина: БпЛА в направлении Чернигова, Борзны, Ични.

БпЛА курсом на Харьков.

02:05, 12 мая

Группа БпЛА в направлении Днепра.

01:38, 12 мая

Черниговщина: БпЛА в направлении Мены.

БпЛА курсом на Запорожье.

