"Шахеды" оккупантов снова летят на украинские города: где есть угроза атаки
С вечера 15 марта вражеские войска активизировали террор Украины. Так, ударные дроны летят с нескольких направлений, из-за чего в некоторых регионах объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах предупреждают о движении БпЛА, в частности, "Шахедов".
Куда летят дроны?
Отслеживайте воздушную тревогу в вашем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты. В случае объявления угрозы для вашей области призываем вас не пренебрегать своей безопасностью и находиться в укрытии.
Где есть угроза удара: смотрите на карте
КАБы на Сумщину. БпЛА на Сумы с востока. БпЛА на востоке Одесской области курсом на Буялык. БпЛА на юге Одесской области курсом на Килию. БпЛА на Харьковщине в районе Старого Салтова. Группа БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
