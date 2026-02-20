Россия продолжает террор "Шахедами": для каких областей угроза
Россия в ночь на 21 февраля продолжает терроризировать Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы предупреждают об опасности для некоторых регионов.
Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские "Шахеды".
Где летят вражеские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Взрывы на Запорожье, работает ПВО. БпЛА курсом на Харьков. Угроза применения баллистического вооружения Группа БпЛА в направлении Запорожья. Полтавщина: БпЛА в направлении Великих Сорочинцев. Харьковская область: БпЛА в направлении н.п.Гуты. Сумская область: БпЛА курсом на Белополье и в направлении Полтавщины.
