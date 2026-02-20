Укр Рус
20 февраля, 21:26
Россия продолжает террор "Шахедами": для каких областей угроза

София Рожик

Россия в ночь на 21 февраля продолжает терроризировать Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы предупреждают об опасности для некоторых регионов.

Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские "Шахеды".

Где летят вражеские цели?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

21:41, 20 февраля

21:21, 20 февраля

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

21:02, 20 февраля

Взрывы на Запорожье, работает ПВО.

20:54, 20 февраля

БпЛА курсом на Харьков.

20:48, 20 февраля

Угроза применения баллистического вооружения

20:48, 20 февраля

Группа БпЛА в направлении Запорожья.

20:42, 20 февраля

Полтавщина: БпЛА в направлении Великих Сорочинцев.

20:24, 20 февраля

Харьковская область: БпЛА в направлении н.п.Гуты.

Сумская область: БпЛА курсом на Белополье и в направлении Полтавщины.

19:20, 20 февраля