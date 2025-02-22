Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области и ГСЧС.

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Последствия атаки "Шахедов" на Киевщину

В Бориспольском районе произошел пожар складского помещения, также поврежден частный дом, помещение детского сада и квартиру многоэтажки. Также в результате атаки "Шахедами" на железнодорожном переезде погиб мужчина 1962 года рождения.

Также повреждения получил служебный автомобиль группы реагирования патрульной полиции Бориспольского управления полиции Киевской области,

– добавляют в полиции.

Пожар складского помещения удалось ликвидировать около 1:00.

На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники полиции Киевской области, а также работники ГСЧС. Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Атака на Киевщину сегодня / фото полиции и ГСЧС

В Укрзализныце сообщили, что погибший мужчина – это работник компании. Он был дежурным по переезду.