Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини та ДСНС.

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Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину

У Бориспільському районі сталася пожежа складського приміщення, також пошкоджено приватний будинок, приміщення дитячого садка та квартиру багатоповерхівки. Також внаслідок атаки "Шахедами" на залізничному переїзді загинув чоловік 1962 року народження.

Також ушкоджень зазнав службовий автомобіль групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління поліції Київщини,

– додають у поліції.

Пожежу складського приміщення вдалося ліквідувати близько 1:00.

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції Київської області, а також працівники ДСНС. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Атака на Київщину сьогодні / фото поліції та ДСНС

В Укрзалізниці повідомили, що загиблий чоловік – це працівник компанії. Він був черговим по переїзду.