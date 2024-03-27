27 марта поздно вечером стало известно о движении вражеских БПЛА над Украиной. Куда направляются российские беспилотники, читайте дальше.
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Запорожье - в районе города вражеский БпЛА.
Находитесь в укрытиях!
Херсонская область – воздушная тревога.
Воздушные силы сообщают о БпЛА в районе Харькова.
Для Днепропетровщины тоже возникла угроза ударов "Шахедами"
Мониторинговые каналы предупреждают о движении БпЛА в направлении Харькова.
Для Запорожской области объявили воздушную тревогу.
Вторая группа "Шахедов" заходит на Сумщину с территории Курской области.
Мониторинговые каналы сообщают о пребывании "Шахедов" в пределах Харьковской области.
"Шахеды" движутся из Сумщины в направлении Харьковской области.
Оккупанты запустили "Шахеды".
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.