27 марта поздно вечером стало известно о движении вражеских БПЛА над Украиной. Куда направляются российские беспилотники, читайте дальше.

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00:26, 28 марта

Запорожье - в районе города вражеский БпЛА.
Находитесь в укрытиях!

00:16, 28 марта

Херсонская область – воздушная тревога.

00:08, 28 марта

Воздушные силы сообщают о БпЛА в районе Харькова.

00:01, 28 марта

Для Днепропетровщины тоже возникла угроза ударов "Шахедами"

00:00, 28 марта

Мониторинговые каналы предупреждают о движении БпЛА в направлении Харькова.

23:58, 27 марта

Для Запорожской области объявили воздушную тревогу.

23:48, 27 марта

Вторая группа "Шахедов" заходит на Сумщину с территории Курской области.

23:48, 27 марта

Мониторинговые каналы сообщают о пребывании "Шахедов" в пределах Харьковской области.

23:24, 27 марта

"Шахеды" движутся из Сумщины в направлении Харьковской области.

23:12, 27 марта

Оккупанты запустили "Шахеды".

Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.