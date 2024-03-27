27 марта поздно вечером стало известно о движении вражеских БПЛА над Украиной. Куда направляются российские беспилотники, читайте дальше.

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00:26, 28 марта Запорожье - в районе города вражеский БпЛА.

Находитесь в укрытиях!

00:16, 28 марта Херсонская область – воздушная тревога.

00:08, 28 марта Воздушные силы сообщают о БпЛА в районе Харькова.

00:01, 28 марта Для Днепропетровщины тоже возникла угроза ударов "Шахедами"

00:00, 28 марта Мониторинговые каналы предупреждают о движении БпЛА в направлении Харькова.

23:58, 27 марта Для Запорожской области объявили воздушную тревогу.

23:48, 27 марта Вторая группа "Шахедов" заходит на Сумщину с территории Курской области.

23:48, 27 марта Мониторинговые каналы сообщают о пребывании "Шахедов" в пределах Харьковской области.

23:24, 27 марта "Шахеды" движутся из Сумщины в направлении Харьковской области.