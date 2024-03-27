27 березня пізно увечері стало відомо про рух ворожих БпЛА над Україною. Куди прямують російські безпілотники, читайте далі.
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Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА.
Перебувайте в укриттях!
Херсонська область – повітряна тривога.
Повітряні сили повідомляють про БпЛА в районі Харкова.
Для Дніпропетровщини теж виникла загроза ударів "Шахедами".
Моніторингові канали попереджають про рух БпЛА у напрямку Харкова.
Для Запорізької області оголосили повітряну тривогу.
Друга група "Шахедів" заходить на Сумщину з території Курської області.
Моніторингові канали повідомляють про перебування "Шахедів" у межах Харківської області.
"Шахеди" рухаються із Сумщину у напрямку Харківської області.
Окупанти запустили "Шахеди".
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.