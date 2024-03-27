27 березня пізно увечері стало відомо про рух ворожих БпЛА над Україною. Куди прямують російські безпілотники, читайте далі.

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00:26, 28 березня Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА.

Перебувайте в укриттях!

00:16, 28 березня Херсонська область – повітряна тривога.

00:08, 28 березня Повітряні сили повідомляють про БпЛА в районі Харкова.

00:01, 28 березня Для Дніпропетровщини теж виникла загроза ударів "Шахедами".

00:00, 28 березня Моніторингові канали попереджають про рух БпЛА у напрямку Харкова.

23:58, 27 березня Для Запорізької області оголосили повітряну тривогу.

23:48, 27 березня Друга група "Шахедів" заходить на Сумщину з території Курської області.

23:48, 27 березня Моніторингові канали повідомляють про перебування "Шахедів" у межах Харківської області.

23:24, 27 березня "Шахеди" рухаються із Сумщину у напрямку Харківської області.