24 Канал Новости Украины
6 апреля, 20:20
"Шахеды" летят на ряд украинских городов: где есть угроза атаки

Татьяна Бабич

Вражеские войска продолжают терроризировать Украину ударными дронами, из-за чего в ряде регионов объявили воздушную тревогу. "Шахеды" летят с нескольких направлений.

Потенциальную угрозу в небе над городами Украины мониторят в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также СМИ писали о якобы строительстве баз для запуска дронов из Беларуси: есть ли угроза для Украины

Куда летят российские БПЛА?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях в случае угрозы для вашей области. Отслеживайте движение воздушных целей с помощью интерактивной онлайн-карты.

20:34, 06 апреля

Группы вражеских БпЛА с Херсонщины в направлении Кривого Рога.

20:30, 06 апреля

БпЛА с Николаевщины на Кировоградщину, вектор движения Кропивницкий.

БпЛА на Черниговщине в районе населенного пункта Корюковка, курс юго-западный.

19:24, 06 апреля

Скоростная цель из Донецкой области на Днепропетровщину, вектор – Межевая.

19:15, 06 апреля

БпЛА на севере Черниговщины в районе населенного пункта Холмы.

19:07, 06 апреля

БпЛА мимо Новой Каховки на Херсонщине, курс – северо-западный (Николаевщина).

18:10, 06 апреля