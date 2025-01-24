00:32, 24 января

Россияне жалуются на атаку БпЛА в ряде областей, среди них оказалась и Московская, дроны якобы летели на российскую столицу. По данным росСМИ, которые цитируют мэра Москвы Сергея Собянина, их якобы сбили силы ПВО в городских округах Коломна и Раменское.

Добавим, что в Росавиации заявили, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли на вылет и прилет. Согласно обнародованной информации, ограничения в области ввели ориентировочно в 00:22. Впоследствии к ним присоединился аэропорт Внуково.