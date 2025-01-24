00:32, 24 січня

Росіяни скаржаться на атаку БпЛА у низці областей, серед них опинилася і Московська, дрони нібито летіли на російську столицю. За даними росЗМІ, які цитують мера Москви Сергія Собяніна, їх буцімто збили сили ППО у міських округах Коломна та Раменське.

Додамо, що у Росавіації заявили, що аеропорти Домодєдово та Жуковський тимчасово закрили на виліт та приліт. Згідно з оприлюдненою інформацією, обмеження в області запровадили орієнтовно о 00:22. Згодом до них доєднався аеропорт Внуково.