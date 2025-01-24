Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 24 січня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Росіяни знову запустили "Шахеди": хвиля ударних дронів ворога суне на Захід
Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину є загиблі і постраждалі
На жаль, дві особи загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину.
Загиблого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано.
Другий загиблий – 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок.
Ще дві людини тут звернулися до медиків після пожежі. Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років – гостру реакцію на стрес.
У Львівській області вибухи – працює ППО
Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 04:24. Через пів години очільник ОВА Максим Козицький повідомив про роботу сил Протиповітряної оборони.
На Львівщині працює ППО. Нічого не знімаємо, ніде не викладаємо. Локацій не називаємо!
– написав він.
Ворог атакував Київщину
Близько 4 ранку тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОВА Микола Калашник опублікував інформацію про наслідки повітряної атаки ворога.
Унаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів області сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. Фіксується руйнування фасаду на 6 – 9 поверхах,
– написав він.
В іншому населеному пункті виникла пожежа приватного двоповерхового будинку на площі 120 квадратних метрів.
На Київщині та біля Києва працює ППО по ударних БпЛА
Київська військова обласна адміністрація проінформувала громадян, що в регіоні фіксують ударні дрони ворога, тож сили Протиповітряної оборони працюють, відбиваючи атаку.
За інформацією моніторингових каналів, дрони підлітали й до самого Києва, тож роботу ППО чули й кияни.
Вибухи чули у Брянську
У російському Брянську повідомляють про влучання по території заводу "Кремній ЕЛ". Підприємство є одним з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії, який виготовляє деталі для РЛС і РЕБ, ракетних комплексів "Іскандер" і ЗРК "Панцир".
Дрони летіли на Москву, росіяни заявляють про збиття
Росіяни скаржаться на атаку БпЛА у низці областей, серед них опинилася і Московська, дрони нібито летіли на російську столицю. За даними росЗМІ, які цитують мера Москви Сергія Собяніна, їх буцімто збили сили ППО у міських округах Коломна та Раменське.
Додамо, що у Росавіації заявили, що аеропорти Домодєдово та Жуковський тимчасово закрили на виліт та приліт. Згідно з оприлюдненою інформацією, обмеження в області запровадили орієнтовно о 00:22. Згодом до них доєднався аеропорт Внуково.
У Рязані заявляють про масовану атаку БпЛА
У Рязані місцеві мешканці повідомляють про масовану атаку БпЛА. За їхніми словами, у місті чутна сирена, працює ППО та лунають вибухи. Цю інформацію підтвердив Андрій Коваленко, також зазначивши, що у Рязані розташована нафтобаза.
Нафтопереробний завод – один із ключових в нафтовій промисловості Росії, який хоч і під санкціями, але досі працює. Він розташований у Рязанській області та відіграє важливу роль у забезпеченні паливом як цивільного, так і військово-промислового комплексу Росії,
– ідеться у повідомленні.