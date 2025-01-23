Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди прямують ворожі дрони

15:17, 23 січня Декілька груп ударних БпЛА із Чернігівщини рухаються у напрямку Київщини.

15:07, 23 січня Ударний БпЛА із Полтавщини курсом на Черкащину.