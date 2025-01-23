Так, відомо, що зафіксовано руйнування будинків та лінії електромереж. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Миколи Калашника, виконувача обов'язків голови Київської ОВА.

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Ворог атакував Київщину

Вночі 23 січня Київську область знову атакували ворожі БпЛА. Так, відомо, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

"Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", – ідеться в повідомленні.

Вказується, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки. Також пошкоджено автомобіль, лінію електромереж та будівлю кафе.

Микола Калашник зазначив, що оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків атаки противника.

Він також наголосив, що всім жителям, будинки яких постраждали, нададуть необхідну допомогу.

Також він звернувся до всіх жителів регіону та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях поки небезпека не мине.

Наслідки атаки ворога на Київщину / Фото Національної поліції