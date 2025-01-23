Так, известно, что зафиксировано разрушение домов и линии электросетей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Николая Калашника, исполняющего обязанности председателя Киевской ОГА.

Смотрите также На Киевщине работает ПВО по вражеским БпЛА

Враг атаковал Киевскую область

Ночью 23 января Киевскую область снова атаковали вражеские БпЛА. Так, известно, что в регионе работали силы противовоздушной обороны.

"Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

Указывается, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома. Также поврежден автомобиль, линию электросетей и здание кафе.

Николай Калашник отметил, что оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий атаки противника.

Он также отметил, что всем жителям, дома которых пострадали, окажут необходимую помощь.

Также он обратился ко всем жителям региона и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях пока опасность не минует.

Последствия атаки врага на Киевщину / Фото Национальной полиции