Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА. Там сообщили, что в регионе работают силы ПВО.

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Что известно о взрывах в Киевской области

Утром 23 января в Киевской области в очередной раз раздавались взрывы. В ОВА сообщили, что они связаны с работой ПВО в регионе.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,

– говорится в сообщении.

По информации мониторинговых каналов взрывы прогремели в пригороде Киева. В ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

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Также местных жителей просят не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, что Россия также нанесла удар баллистикой по Запорожью 23 января около 4 утра. В результате атаки погиб 47-летний мужчина, пострадали 16 человек, среди них – двухмесячный младенец.