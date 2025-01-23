Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Куда направляются вражеские дроны
15:41, 23 января
Ударный БПЛА на границе Полтавской и Кировоградской областей.
15:17, 23 января
Несколько групп ударных БПЛА с Черниговщины движутся в направлении Киевщины.
15:07, 23 января
Ударный БПЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область.
13:55, 23 января
БПЛА через Сумскую область в направлении Полтавской области.