Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Куда направляются вражеские дроны

15:41, 23 января Ударный БПЛА на границе Полтавской и Кировоградской областей.

15:17, 23 января Несколько групп ударных БПЛА с Черниговщины движутся в направлении Киевщины.

15:07, 23 января Ударный БПЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область.